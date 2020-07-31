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пятница, 31 июля 2020 12:57

Двум пациентам с коронавирусом успешно пересадили легкие

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Двум пациентам с коронавирусом успешно пересадили легкие
Успешно пересадили легкие пациентам с коронавирусом. Фото: Reuters

Успешная пересадка легких двум пациентам, переболевшим коронавирусом, состоялась в Соединенных Штатах.

Инфекция полностью уничтожила их дыхательные пути, поэтому пересадка стала единственным шансом на выживание, пишет ТСН.

Это 28-летняя юрист Майра и 62-летний автомеханик Брайан. Оба счастливчика чувствуют себя хорошо, а органы прижились.

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Врачи отметили, что без этой операции оба пациента выжить не смогли бы. Сейчас за ними внимательно наблюдают медики, прогнозы на выздоровление у обоих хорошие.

В Украине сейчас идут четыре клинические исследования препаратов для лечения Covid-19. Все они поддерживаются Министерством здравоохранения.

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31
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