Двум пациентам с коронавирусом успешно пересадили легкие

Успешная пересадка легких двум пациентам, переболевшим коронавирусом, состоялась в Соединенных Штатах.
Инфекция полностью уничтожила их дыхательные пути, поэтому пересадка стала единственным шансом на выживание, пишет ТСН.
Это 28-летняя юрист Майра и 62-летний автомеханик Брайан. Оба счастливчика чувствуют себя хорошо, а органы прижились.
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Врачи отметили, что без этой операции оба пациента выжить не смогли бы. Сейчас за ними внимательно наблюдают медики, прогнозы на выздоровление у обоих хорошие.
В Украине сейчас идут четыре клинические исследования препаратов для лечения Covid-19. Все они поддерживаются Министерством здравоохранения.
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