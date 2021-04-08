Двухметровая ящерица залезла в супермаркет в поисках пищи

Варан в супермаркете в Таиланде / ViralPress

Покупатели в Таиланде увидели ужасное зрелище, когда в супермаркет залезла двухметровая ящерица, которая лазила по полкам в поисках пищи.

Огромная ящерица-варан залезла в магазин 7-Eleven в тайском городе Накхонпатхоме. Массивная рептилия вылезла из ближнего канала, прежде чем заползти в магазин. Об этом пишет Mirror.

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Перепуганный свидетель Нарумпа Тангсин, который снял сцену на телефон, сказал, что боялся приближаться к ящерице, потому что это могло быть опасно, если она разозлится.

Персонал и покупатели спрятались за прилавком, а животное выбралось на полки и разбросало товар. Продавец вызвал полицию, которая прибыла со смотрителем за рептилиями, который поймал варана.

Считается, что существо погнало в магазин стремление найти пищу, так как голодало после нескольких месяцев засухи.

Вараны живут в каналах и прудах в окрестностях больших городов Таиланда, где питаются рыбой, змеями, лягушками и остатками пищи, оставленной людьми. Они агрессивны, когда им угрожают, и имеют умеренно ядовитые укусы, иногда переносят вредные бактерии.