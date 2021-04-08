Двоечник написал название своего бизнеса с ошибкой и стал миллионером

Олли Форсет бросил учебу и стал миллионером. Фото: 303.London

Британский бизнесмен 24-летний Олли Форсет плохо учился в школе из-за дислексии. Он считал себя безнадежным и бросил учебу в колледже.

Мужчина основал свою компанию, название которой написал с ошибкой, передает Daily Mail.

Театрально-продюсерский центр "Зиленый чай" начал стремительно развиваться. Компания быстро росла, появлялись новые сотрудники, которых привлекала ошибка в названии. Все думали, что это маркетинговый ход для привлечения внимания клиентов.

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Сам Форсет долгое время даже не подозревал об ошибке. Он узнал об этом только в 2021 году на фестивале искусств в Эдинбурге.

"Какой-то черт потянул нас в эти края. Там ко мне кто-то подошел и указал, что в названии есть ошибка. Только тогда я узнал об этом", - признался мужчина.

Недавно бизнесмен сменил направление компании и занялся цифровым маркетингом. Он переименовал компанию на 303.London. Сстоимость бизнеса Форсета оценивается в 3 млн стерлингов - 115 млн грн.

В штате Джорджия, США, владелец ресторана Diablo's Southwest Grill Кард Уоллес предложил работу мужчине, который ограбил его заведение.