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четверг, 08 июля 2021 16:14

Два премьер-министра и нелегитимный президент - что будет с Гаити после убийства лидера

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Два премьер-министра и нелегитимный президент - что будет с Гаити после убийства лидера
53-летнего Жовенеля Моиза расстреляли в собственной резиденции ФОТО: Getty Images

В столице Гаити Порт-о-Пренсе в перестрелке с полицией погибли четверо подозреваемых в убийстве президента. Двух мужчин удалось арестовать. 53-летнего Жовенеля Моиза убили в среду 7 июля утром в собственной резиденции. Его жену ранили. Она в критическом состоянии в больнице во Флориде. Трое их детей в безопасности.

Полицейские говорят, что нападавшие были хорошо вооружены. Неизвестно, как они попали внутрь. Президента расстреляли. На его теле 12 входных ран. Сразу после нападения взяли в заложники трех офицеров, но позже отпустили.

Считают, что нападение совершили наемники. Говорили на английском и испанском. Официальные языки Гаити - креольский и французский. Позже добавили, что среди подозреваемых есть и гаитяне.

В стране на две недели ввели чрезвычайное положение. Запретили массовые собрания. Военные будут патрулировать улицы.

Почему в стране были недовольны президентом?

До убийства Моиза с февраля продолжались протесты с требованием его отставки. Два года назад должны были пройти парламентские выборы, но их не провели. Моиз оставался у власти без парламента. Люди считали его правления нелигитимным. Должен был уйти с поста в феврале, когда заканчивался его пятилетний срок. Моиз заявлял, что будет править до 2022-го, потому что тогда официально стал президентом. Задержка произошла из-за фальсификации выборов. Моиза поддержали США и ООН. Считали, что это самый безопасный способ передать власть.

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В феврале арестовали 23 человек, которые готовили переворот и покушение на Моиза. Среди них - лидера оппозиции судью Ивикеля Дебресила. Оппозиция выбрала себе нового - еще одного судью. Его вместе со сторонниками отправили в отставку, а в столицу стянули полицейских.

Моиз собирался организовать референдум для изменения Конституции. Оппозиция боялась, что хотел выбросить статью о запрете занимать президентский пост два срока подряд.

Кто будет лидером?

Моиза и его правительство обвиняли в коррупции. За четыре года его правления сменилось шесть премьер-министров. В понедельник объявил о назначении седьмого - нейрохирурга Ариэля Генри. Но он не успел принять присягу, поэтому на посту до сих пор остается Клод Жозеф. Жозеф возглавлял правительство временно с апреля, когда в отставку ушел его предшественник. Генри же считает себя премьером.

По Конституции страны, резидентские обязанности должен выполнять председатель Верховного суда. Но Рене Сильвестр умер от коронавируса несколько недель назад.

Гаити - самая бедная страна в регионе

Гаити стала первой республикой в мире, возглавленной чернокожим, и первым государством в Карибском море. До XIX в. были французской колонией. Франция требовала компенсацию за убытки, понесенные ее рабовладельцами.

29 лет с 1957-го страной правили диктаторы отец и сын Дювалье. После их правления произошли несколько переворотов. В 1990 году выборы выиграл священник Жан-Бертран Аристид. Через год его сбросила военная хунта. В 1994-м в страну ввели американские войска. Аристид вернулся к власти. В 2004 году он бежал из страны.

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Население Гаити - почти 11 млн человек. 60% из них живут за чертой бедности. Средняя продолжительность жизни мужчин - 61 год. Женщины живут на три года дольше. С 2004-го по 2017 год в страну вводили миротворцев ООН. До сих пор страна не может справиться с бандами и похищениями людей.

В 2010-м из-за землетрясения погибли более 200 тыс. человек. Инфраструктура была разрушена. Основным СМИ является радио. К интернету имеют доступ менее 20% людей.

Гаити - самая бедная страна Западного полушария. Разрушительные землетрясения были здесь в 1751-м, 1770-м, 1842-м и 1946 году. Остров Эспаньола, на котором находятся Гаити и Доминиканская республика, расположенный между двумя большими тектоническими плитами. Столица Порт-о-Пренс практически на линии разлома.

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