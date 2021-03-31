Достаточно локдауна: в здание парламента вломился неизвестный с бензопилой в руках

К стенам словенского парламента вломился неизвестный мужчина с маленькой собакой и бензопилой в руках.
Об этом сообщил портал Total Slovenia News.
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В Twitter опубликовали видео, на котором видно, что охранники повалили мужчину на землю. Один из них пытался успокоить собаку.
Позже стало известно, что местный житель был возмущен из-за карантина и ограничений связаных с локдауном. Он отправился к зданию правительства и включил бензопилу.
"С меня хватит лакдауна", - кричал мужчина.
Неизвестный не успел зайти в здание. Его быстро повалили на землю и обезоружили. Мужчину арестовали.
Incident pred Državnim zborom. Moški s psom in prižgano motorno žago je želel nad parlament. "Dost mam tega zapiranja," je vzklikal. Policisti so ga že obvladali. pic.twitter.com/bvc4Z80K8P— Luka Svetina (@LukaSvetina) March 30, 2021
Житель штата Теннесси, США, задержал нападавшего с помощью вибратора соседки.
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