Дорогу засыпало банкнотами: из инкассаторской машины выпали мешки с деньгами

В США из инкассаторской машины выпали сумки с деньгами. Фото: скриншот

В США в штате Калифорния одну из трасс засыпало долларовыми купюрами.

Водители остановились и начали собирать деньги, из-за чего движение было заблокировано. Об этом сообщает Associated Press.

Банкноты выпали из инкассаторской машины, которая их перевозила. Во время движения у бронированного фургона открылась задняя дверь и мешки с деньгами выпали на дорогу. Банкноты были в основном номиналом от $1 до $20.

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Полицейским пришлось арестовать несколько человек, чтобы успокоить толпу. Тех, кто успел подобрать купюры, заставили вернуть их. Правоохранители также призывают тех, кто еще не вернул деньги, сделать это немедленно. Иначе им грозит выдвижение официальных обвинений.

В Польше в городе Свиноустя 18 ноября украинец нашел около банкомата 5 тысяч злотых (более тысячи евро). Деньги мужчина принес в полицию.