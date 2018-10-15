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понедельник, 15 октября 2018 10:05

Дональд Трамп рассказал, какой он плохой с Путиным

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Автор: cbsnews.com
  "Я с ним (Путиным) очень жесткий лично" - Трамп
"Я с ним (Путиным) очень жесткий лично" - Трамп

Президент США Дональд Трамп рассказал о том, как общается с Владимиром Путиным.

Во время интервью журналистка спросила, почему Трамп публично не высказывается резко против российского руководителя.

"Я этого не сделал? Я тот, кто дал Украине оружие и убийц танков. Обама этого не сделал. Вы знаете, что он послал? Он послал подушки и одеяла", - сказал Дональд Трамп в интервью телеканалу CBS.

Он добавил, что общался довольно жестко с Путиным во время прошлых личных встреч. В частности, в Хельсинки в июле.

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Также американская журналистка спросила, признает ли Трамп убийства и отравления российским президентом. На это он ответил: "Возможно". Однозначного ответа дать не смог.

Президент США Дональд Трамп не исключил отставки главы Пентагона Джеймса Мэттиса.

"Возможно, что он уйдет. Я думаю, что он своего рода демократ, если вы хотите знать правду. На определенном этапе все идут, это Вашингтон", - так ответил Трамп на вопрос об отставке Мэттиса.

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15
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