Дома под Римом продают за €1

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В этом месяце городок Маэнца стал первым возле Рима, где начали продавать дома по €1, как и в других регионах Италии. Историческое место, на холмах, к югу от столицы, где когда-то жили пастухи, продает десятки заброшенных каменных жилищ в надежде привлечь новых жителей.

Мэр городка Клаудио Спердути говорит, что это амбициозный "пакт о возрождении" города с целью вдохнуть новую жизнь. По его словам, цель в том, чтобы вернуть к жизни все вышедшие из употребления обветшалые дома путем налаживания связи между старыми владельцами и потенциальными покупателями, соблазненными низкими ценами. Об этом пишет CNN.

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"Семьи связываются с нами и передают свои старые дома, мы размещаем их на рынке через специальные публичные объявления на нашем веб-сайте, чтобы сделать все очень прозрачно", - говорит Спердути.

Заинтересованным покупателям предлагается связаться с мэрией, чтобы сделать конкретные запросы на недвижимость, и местные власти постараются удовлетворить их требования.

Город надеется, что это вдохнет новую жизнь в около 100 заброшенных домов, некоторые из которых стали потенциально опасными для прохожих из-за своего ветхого состояния. Заявки на первые несколько домов, выставленных на продажу, закрываются 28 августа, но мэр заверяет, что на рынок поступит еще больше недвижимости, поскольку ведутся переговоры с их владельцами.

Те, кому удастся купить недвижимость, должны взять на себя обязательство отремонтировать ее в течение трех лет и дать залог в размере 5000 евро, который возвратят после завершения работ. Также необходимо предоставить подробный план ремонта и того, каким будет объект – будет ли это дом, гостиница, магазин или ресторан.

По словам Спердути, вид на жительство в Италии не является обязательным, но семьи с детьми и молодые пары, которые хотят жить в Маенце на постоянной основе, могут подать заявку. Если несколько заявителей хотят один и тот же дом, приоритет будет отдан тем, кто хочет поселиться, и тем, кто планирует самый быстрый ремонт.

Спердути говорит, что его город, в отличие от других, не предлагает домов по €1, чтобы остановить сокращение численности населения, даже если за последние 20 лет оно сократилось к 3000. Вместо этого, это попытка помешать риэлторам и спекулянтам захватывать старые дома, чтобы заработать деньги.

"Это не умирающий город, люди все еще обитают тут, но он нуждается в обновлении, в свежем воздухе", говорит мер.

Учитывая, что большинство старых домов имеют небольшие размеры, около 50-70 кв м, их ремонт - относительно дешевое предложение.

Маэнц основан пастухами, спасавшимися от набегов сарацин на побережье, но позже процветал с приходом германских племен. Название происходит от немецкого города Майнц. В ясные дни вид с города простирается на мыс Чирчео, где, по легенде, Одиссей был очарован волшебницей Цирцеей. Город выходит на плодородную бывшую болотистую местность, усеянную пышными садами, плантациями киви, озерами и пасущимися буйволами. По окрестным каштановым, буковым, и дубовым лесам и ореховым садам бродят дикие лошади.

Старый район представляет собой лабиринт из извилистых арочных переулков. Сейчас выставленные на продажу дома за €1, построенные в 1700-х. Они сложены из крупных грубых темно-серых камней с толстыми оконными рамами и арочным входным порталами. Внутри стены до сих пор украшают старые плитки, а деревянные двери свисают на петлях.

Охотник за скидками потратил €1 на дом в Италии. 56-летний Дэнни МакКаббин купил дом на Сицилии с условием, что отремонтирует его в течение 3 лет после покупки. Дома в городе Муссомели продают за символическую цену в рамках кампании Case 1 Euro, запущенной для поощрения иностранцев. Местные власти надеется, что этот шаг принесет в район инвестиции.