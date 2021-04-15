Дома из глины печатают на 3D-принтере

Дом из глины, напечатанный на 3D-принтере / TECLA

В итальянском городке Масса-Ломбарда сводят прототипы домов, который имеет сочетают новейшие технологии с старыми материалами для жилья. Дом под названием TECLA - первый дом из глины, напечатанный на 3D-принтере.

Инициатор строительства Марио Кучинелли надеется, что его программный дизайн может стать жизнеспособным вариантом для размещения людей, которым не хватает жилья за финансовых проблем. Об этом пишет CNN.

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Круговой дизайн прототипа TECLA включает спальню, гостиную и ванную. Кучинелли считает, что его подход может быть воспроизведен в различных частях мира с использованием любых доступных местных материалов, и может быть особенно полезен в сельских районах, где промышленные строительные материалы труднее достать.

В печати глиной есть недостатки. По словам Кучинелли, это значительно медленнее процесс, чем для быстросохнущего бетона - дом можно напечатать за 200 ч, но глиняная смесь высыхает в течение нескольких недель, в зависимости от климата, а также ограничения по высоте.

В 2015-м в программе ООН Habitat for Humanity подсчитали, что 1,6 млрд людей на планете не имеют жилья. А к 2030-му 3 млрд человек или 40% населения мира, будет потребовать доступно и недорогого жилья.

За последние несколько лет в разных странах напечатали на 3D-принтерах дома, которые обещают быстрое строительство и низкие затраты. За 24 ч в России в 2017-м напечатали дом площадью 37 кв м, а в Мексике через 2 года после этого целый квартал. В США первый печатный дом, площадью 130 кв м, продали за $ 299 тыс. в феврале этого года.