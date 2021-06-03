Для российских школьников создадут "проверенный" интернет

В России хотят ввести "белый" интернет. Фото: osnmedia.ru

Министерство образования России хочет создать для школьников "белый" интернет. Соцсети и мессенджеры будет проверять власть.

Об этом сообщил министр образования РФ Сергей Кравцов, пишет ТАСС.

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По его словам, ничего запрещать не будут, а только используют возможности, "которые дает цифровая образовательная среда". В "белом" интернете будут размещать "соответствующие" книги, фильмы.

"Это кино, просмотр различных фильмов, книги, художественная литература. То есть мы даем возможность школьникам пользоваться современными инструментами, но смысл будет соответствовать тем ценностям, о которых мы говорим", - прокомментировал Кравцов.

Министр не уточнил, о каких именно ценностях идет речь. Заменит ли "белый" интернет обычный - в Минобразования не сообщили. Они не говорят и того, каким образом детей будут заставлять им пользоваться.

Роскомнадзор сообщил, что обнаружил случаи размещения "противоправных материалов" в Facebook и YouTube. При необходимости будут применены санкции, которые предусматривают замедление трафика сервиса в сетях, как это было с сетью Twitter.