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вторник, 25 мая 2021 17:03

Девушку Протасевича задержали и подозревают по нескольким статьям

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Девушку Протасевича задержали и подозревают по нескольким статьям
Девушку Романа Протасевича Софию Сапегe держат в СИЗО. Фото: @sapega_sofia_

Россиянку Софью Сапегу, которую задержали вместе с главным редактором оппозиционного Telegram-канала Nexta Романом Протасевичем, подозревают за несколькими статьями в "преступлениях, совершенных в августе и сентябре 2020 года", когда начались массовые протесты против режима самопровозглашённого президента Беларуси Александра Лукашенко.

Об этом сообщила официальная представительница МИД России Мария Захарова.

Сапегу задержали на 72 ч. Девушку держат в СИЗО на Окрестина. По истечении трех суток касательно нее "будет принято решение об избрании меры пресечения или освобождения". Ей уже наняли адвоката, а 24 мая с ней встретился российский консул.

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По словам адвоката Сапеги Александра Филановича, ситуация с его подзащитной непростая. Его даже не пустили к клиентке в СИЗО.

"Следователь, который задерживал ее в аэропорту, сообщил мне, что какие-то материалы выделены в отдельное производство и направлены в центральный аппарат Следственного комитета. Я сообщил все компетентные органы о том, что принял на себя защиту, и все процессуальные действия должны проводиться с моим участием. Я исчерпал все процессуальные возможности вступления в дело и жду ответа", - прокомментировал он.

В Минске экстренно посадили пассажирский лайнер Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. Причиной назвали сообщения о его якобы минировании. В то же время в аэропорту задержали соучредителя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, который находился на борту. Также задержали его девушку Софию Сапегу.

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