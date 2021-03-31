Девушка Илона Маска планирует умереть на Марсе

Пара Маск и певица Грайс / Getty Images

Девушка 49-летнего Илона Маска Граймс, 33 года, разделяет его страсть к Марсу и заявила о желании умереть там.

Канадская певица Граймс, настоящее имя которой Клэр Элиз Баучер, встречается с Маском с 2018-го. У них есть общий ребенок. Об этом пишет Daily Mail.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как компания Илона Маска "спасала" людей в космическом корабле

Граймс ранее говорила, что планирует отправиться на Марс, когда ей исполнится 50 лет, даже если это будет связано с ручным трудом до самой смерти.

Маск - основатель компании по производству электромобилей Tesla, а также компании по производству ракет и освоения космоса SpaceX. Главная миссия SpaceX - доставить людей на Марс.

На днях SpaceX пережила неудачную посадку прототипа марсианской ракеты Starship. Ракета развалилась прямо перед приземлением в Техасе. Это 4-я масштабная модель, запущенная с декабря 2020 года на высоту более 10 км. Несмотря на разочарование, Маск написал в Twitter: "По крайней мере, кратер образовался в правильном месте".

Позже миллиардер добавил, что планирует пожертвовать $ 30 млн местной общине на строительство школ и инфраструктуры в этом районе. Это должно побудить инженеров и персонал компании переезжать в штат для работы в компании. SpaceX открыла собственный космодром в Техасе весной 2019-го.

SpaceX планирует использовать Starship для отправки астронавтов и грузов на Луну и, наконец, на Марс.