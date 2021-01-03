Десятки мирных жителей погибли при нападении террористов

Террористы в последнее время угрожали местным жителям расправой, если они не окажут поддержку экстремистским группировкам. Фото: aa.com.tr

По меньшей мере 70 мирных жителей двух деревень были убиты в Нигере недалеко от пограничной зоны с Мали в результате нападения боевиков.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два источника в службе безопасности страны. По информации агентства, нападение совершили, предположительно, исламистские боевики.

Отмечается, что боевики в последнее время угрожали местным жителям расправой, если они не окажут поддержку экстремистским группировкам.

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В день нападения были оглашены предварительные результаты первого тура президентских выборов в стране. Лидирует кандидат от правящей партии Мохамед Базум, получивший 39,3% голосов, передает Euronews. Второй тур должен состоятся в феврале, эти выборы могут стать первыми в истории Нигера, когда власть перейдет от одного демократически избранного президента к другому.

В афганской провинции Герат вооруженные боевики захватили пассажирский автобус. Машину с людьми увезли в неизвестном направлении.