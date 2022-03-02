Держали плакаты "Нет войне": в Москве малолетних детей запихнули в автозак

Фото: facebook.com/alexandra.arkhipova

1 марта в столице России в Москве полиция задержала двух женщин и их маленьких детей. Те пришли возложить цветы в посольство Украины и держали плакаты против войны.

Об этом сообщила старший научный сотрудник в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ Александра Архипова.

"Катерина Завизион и ее подруга Ольга Альтер и их дети: София Гладкова 7 лет, Лиза Гладкова 11 лет, Гоша Петров 11 лет, Матвей Петров 9 лет и Давид Петров 7 лет. 1 марта пошли возложить цветы в посольство Украины.

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Дети нарисовали плакат и отправились с ними. Всех задержала полиция. Сначала держали в автозаке, потом привезли в ОВД Пресненское", – написала она.

По информации Архиповой, женщин и детей остались в участке на ночь.

"У родителей отобрали телефоны, связи больше нет, на них орут, угрожают лишить родительских прав", - добавила Архипова.

24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам. 1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.