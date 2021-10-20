Дерипаска прокомментировал обыски в домах родственников

Олигарх связал обыски с выборами 2016 года. Фото: Reuters

Российский олигарх Олег Дерипаска прокомментировал обыски ФБР в домах родственников в США.

Он связал их с вмешательством России в президентские выборы 2016 года, сообщает Telegram Дерипаски.

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"Наблюдая за всем, что происходит в Америке, не перестаю удивляться запредельной тупости части американского истеблишмента, продолжающей с упорством раскручивать басню о якобы колоссальной роли россиян в выборах президента США 2016 года. Хочется спросить: до*ера денег Путина нашли вчера в этих заброшенных домах? Удалось ли подкрепиться кислым джемом из кладовых и парой бутылок водки, украденных в лучших традициях большевистских швондеров во время обыска?", - написал Дерипаска.

Агенты ФБР пришли обыскивать дом российского олигарха Олега Дерипаски в Вашингтоне. Агентство проводит "правоохранительные действия в доме". У Дерипаски подтвердили эту информацию, но заявили, что эти дома не принадлежат ему.