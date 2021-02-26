Депардье впервые прокомментировал обвинения в изнасиловании

Депардье ответил на обвинение в изнасиловании. Фото: Reuters

Французский актер 72-летний Жерар Депардье, которого обвиняют в изнасиловании, впервые прокомментировал ситуацию.

Он заявил, что не виновен и может это доказать, пишет Daily Mail.

По словам актера, у его предполагаемой жертвы нет никаких доказательств его вины. 10 марта он появится в суде и будет отстаивать свою честь.

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"Нет никаких доказательств, нет ничего против меня, поэтому я спокоен. Я могу только отрицать все обвинения настолько ясно, насколько это возможно, так же как я уже делал это в присутствии следователей. Для меня расследование уже было закрыто за недостаточностью улик. В суде я снова смогу подтвердить свою невиновность. Я невиновен - и мне нечего бояться", - заявил Депардье.

По его мнению, судья тоже будет на его стороне.

Французского актера Жерара Депардье обвинили в сексуальном насилии.