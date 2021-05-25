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среда, 26 мая 2021 10:00

Деолигархизация Зеленского и новая возможная агрессия России против Украины в августе - что о нас пишет мировая пресса

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Деолигархизация Зеленского и новая возможная агрессия России против Украины в августе - что о нас пишет мировая пресса
Виктор Медведчук, против которого есть судебный приговор о домашнем аресте / Reuters

Gazeta.ua подготовила обзор прессы - что пишут в мировых СМИ об Украине и события вокруг нее.

"Мобильные пункты вакцинации у границ с Украиной", - Gazeta Wyborcza, Польша

С июня для украинцев вдоль границ с Украиной будут работать мобильные пункты вакцинации. Украинцы смогут бесплатно сделать прививку, если учатся или работают в Польше, и имеют право на постоянное или временное пребывание. Нужно будет прийти с паспортом и указать адрес проживания в Польше, а студентам показать студенческий билет.

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Сейчас у пунктов пропуска с Украиной за 130 злотых можно сдать экспресс-тест на Covid-19.

Платные тесты не обязательны при въезде в Польшу, но освобождают от принудительного карантина.

"Зеленский против олигархов", - ВВС, Великобритания

Через два года после того, как Зеленский стал президентом, он объявил борьбу против олигархов. Соответствующие обещания помогли ему победить в 2019-м.

Украинские олигархи - небольшая группа сверхбогатых бизнесменов, которые доминируют в экономической и политической жизни страны. Большинство разбогатели в 1990-х, дешево скупив государственные активы в ходе приватизации. Сразу стали владельцами прибыльных монополий.

Щупальца олигархов проникают глубоко в украинское общество. У многих есть собственные партии и каналы. В некоторых свои судьи и высокие государственные служащие, готовые при необходимости выполнять их указания. Столкнувшись с такой гнилой структурой, трудно провести любую реформу, которая угрожала бы экосистеме олигархов.

Однако в последние недели под давлением США появились признаки, Зеленский пытается сдвинуть дело с мертвой точки. В марте Вашингтон ввел санкции против миллиардера Игоря Коломойского, который когда-то имел деловые связи с Зеленским. Ему и родственникам запретили въезд в США. Коломойский, пожалуй, самый известный олигарх. Грубый в словах и в методах, у него широкий круг интересов - от добывающих отраслей до авиакомпаний. В 2016-м правительство национализировало его "ПриватБанк" после того, как с баланса исчезли $4,5 млрд.

Еще есть богатый бизнесмен и друг Путина Виктор Медведчук, которого в этом месяце обвинили в госизмене и посадили под домашний арест. В течении лет к Медведчуку в украинских политических кругах относились терпимо, потому что считали каналом связи с Кремлем. Поскольку Зеленский мало продвинулся в попытках договориться с Россией о прекращении войны на востоке, то расчет изменился.

Экс-президент и олигарх Петр Порошенко может оказаться наиболее деликатным случаем. Кондитерский магнат выиграл выборы в 2014-м, а пять лет спустя проиграл их Зеленскому. После ухода с поста, столкнулся с серией расследований и судебных преследований. Но отклоняет все обвинения как политически мотивированные.

По просьбе Зеленского СНБО составила список из 13 олигархов, и в ближайшие недели, очевидно, будет законопроект о деолигархизацие. Многие люди, у которых опыт работы с Зеленским, сомневаются в успехе замысла.

Александр Данилюк был ключевым членом команды Зеленского и секретарем СНБО. Он считает, что это лишь пиар и любые шаги против олигархов также наносят ущерб экономике. Он говорит, что президент не способен побороть влияние олигархов.

Известно также, что Зеленский внимательно следит за рейтингом. Критики сомневаются, сможет ли он выдержать шквал критики со стороны телеканалов, которыми владеют олигархи.

Зеленский, по крайней мере частично, следует Путина, который в начале правления требовал, чтобы миллиардеры поддержали его или отказались от богатства. Путин в 2000-х провел показательные дела против Ходорковского и Березовского, а остальные быстро согласились на его условия. Может, это то, что Зеленский хочет сделать с Медведчуком? Может, думает, что ему не придется бороться со всеми?

"Россия предупреждает Турцию через связи с Украиной", - Reuters, Великобритания

Глава МИД России Сергей Лавров предостерег Турцию от того, что, по его словам, являются попытками разжечь "милитаристские настроения" в Украине. Это произошло после того, как Анкара предприняла шаги для развития сотрудничества с Киевом.

Президент Турции Тайип Эрдоган в прошлом месяце пообещал поддержать Киев на фоне наращивания российских войск вдоль украинских границ. Турецкий глава сказал тогда, что его страна, как член НАТО, и Украина запустили платформу для обсуждения сотрудничества в оборонной промышленности, и добавил, что это "ни в коем случае не является шагом против третьих стран".

"Настоятельно рекомендуем турецким коллегам внимательно анализировать ситуацию и перестать подпитывать милитаристские настроения Киева. Надеемся, Анкара скорректирует свою линию, исходя из наших законных опасений", - заявил Лавров.

Он добавил, что поощрение "агрессивных" действий Украины относительно Крыму, аннексированного Россией, означает посягательство на территориальную целостность России.

Турция с другими членами НАТО раскритиковала аннексию Крыма Москвой в 2014-м и поддерживает территориальную целостность Украины на фоне того, как украинские войска седьмой год борются с пророссийскими сепаратистами на востоке страны. Анкара также продает Киеву военные дроны.

Но Турция также имеет тесное сотрудничество с Москвой по конфликтах в Сирии, Ливии и Нагорном Карабахе, а также сотрудничает в области обороны и энергетики.

"Украина призывает Конгресс сохранить санкции против "Северного потока-2", - Financial Times, Великобритания

Украина давит на Вашингтон через газопровод "Северный поток-2" из России в Германию, призывая Конгресс сохранить санкции против этого проекта.

Украинский парламент поддержал резолюцию, призывающую парламентариев США отменить решение администрации президента Джо Байдена отменить некоторые санкции по этому проекту.

Трубопровод, строительство которого близится к завершению, позволит России обойти транзит газа через Украину. Киев давно утверждает, что "Северный поток-2" избавит его ценных доходов от транзита газа и сделает более уязвимым к российской агрессии.

Зеленский заявил, что завершение строительства будет "личной потерей" для Байдена и "серьезной политической победой" Москвы. Киев хочет мобилизовать давний двухпартийный сопротивление проекту в Конгрессе. Вашингтон на протяжении многих лет категорически выступал против трубопровода.

Санкции в отношении компании Nord Stream 2 AG, которая строит трубу, были приостановлены Госдепом США. В то же время санкции в отношении других компаний, в частности, кораблей, прокладывают трубопровод, сохранены.

Администрация Байдена защищает свой шаг как попытку отойти от линии Трампа и перезагрузить отношения с Германией - главным европейским союзником США. Там рассматривают трубопровод как ключ к энергетической безопасности.

Украинские депутаты приняли резолюцию через несколько часов после того, как сенаторы-республиканцы приняли закон о восстановлении санкций в отношении компаний, участвующих в строительстве трубопровода.

Киев заявляет, что если бы Россия смогла обойти Украину, это устранило бы все сдерживающие факторы для устрашения. Кремль в этом году разместил более 100 тыс. войск вдоль восточной границы Украины и в Крыму. Москва не отменила наращивание сил и, возможно, еще планирует военные вторжения.

"Для России "Северный поток-2" - инструмент манипулирования и влияния в Европе. 80% российских войск, дислоцированных на границе с Украиной в марте и апреле, все еще на своих местах. Поскольку Кремль планирует масштабные военные учения в августе, когда ожидается завершение строительства трубопровода, то тогда Россия будет в большей готовности начать боевые действия против Украины в конце лета", - говорит глава военной разведки Украины, полковник Кирилл Буданов.

Противостояние из-за трубопровода - сложный геополитический расклад для Киева, ищет большей военной поддержки США и хочет, чтобы администрация Байдена сыграла активную роль вместе с Германией и Францией в неустойчивых мирных переговорах с Россией.

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