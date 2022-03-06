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воскресенье, 06 марта 2022 09:37

Спецтема: Война России против Украины

Чтобы оправдать войну: россияне распространяют фейк о "ядерной программе" Украины

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Чтобы оправдать войну: россияне распространяют фейк о &quot;ядерной программе&quot; Украины
По состоянию на 1991 год, Украина имела третий по размеру ядерный арсенал мира, однако страна потеряла ядерный статус 2 июня 1996 года. Фото: uprom.info

Российские пропагандисты распространяют фейк о том, что у Украины якобы была "ядерная программа", работы по которой активизировались в 2014 году.

В частности, этим россияне пытаются оправдать нападение на Украину и захват ЗАЭС и ЧАЭС. Об этом сообщает ТАСС.

"Сразу после присоединения в 1994 году к Договору о нераспространении ядерного оружия как неядерное государство Украина начала осуществление НИОКР (научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ) с целью формирования технологического базиса для возможного создания собственного ядерного оружия. Четко выраженную практическую направленность работы приобрели в 2014 году после известных событий в Украине по негласному распоряжению Порошенко", - говорится в сообщении.

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Служба внешней разведки РФ утверждала, что работы по созданию ядерного взрывного устройства (ЯВС), которое в дальнейшем можно было бы использовать в конструкции ядерных боезарядов, "велись как по урановому, так и по плутониевому направлению". Якобы Киев мог приобрести на Западе как технологии, так и плутоний.

По утверждению россиян, ключевая роль в создании ЯПП отводилась ученым "Харьковского физико-технологического института", а помогали им коллеги из научных институтов по всей Украине, включая Институт проблем безопасности АЭС в Чернобыле.

Пропагандисты утверждают, что в качестве площадки разработки ядерного оружия использовали зону Чернобыльской АЭС: там якобы шли работы как по изготовлению "грязной" бомбы, так и по выделению плутония, поскольку привычный для Чернобыльской зоны повышенный радиационный фон "скрывал проведение таких работ".

В Украине под прикрытием проектов с другими странами якобы "велись работы по модернизации существующих и созданию новых ракетных вооружений, которые могут быть использованы как средства доставки ядерного оружия".

"Реализуя в течение более двух десятилетий программы как в ядерной, так и в ракетной сферах, Украина последовательно шла к формированию всех необходимых условий для создания собственного ядерного оружия", - цитируют пропагандисты "источник".

"В условиях усиления напряженности в отношениях с Россией украинское руководство приняло решение всю ценную документацию, хранящуюся в научных центрах в Киеве и Харькове, уничтожить или эвакуировать во Львов – в Национальный университет "Львовская политехника". Определенная документация была и на Запорожской АЭС. Столкновение ... в административных помещениях, прилегающих к АЭС, были, скорее всего, связаны именно с этим.. Осуществление Киевом своего крайне опасного проекта "ядерная Украина" могло стать реальностью уже в ближайшей перспективе", – сказано в сообщении.

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Украина никогда не заявляла о восстановлении ядерного статуса, только накануне начала войны, 19 февраля, президент Владимир Зеленский сказал, что если гарантий безопасности не будет, Украина будет иметь право "считать, что Будапештский меморандум не работает и все пакетные решения 1994 года были подвергнуты сомнению".

Президент России Владимир Путин тут же использовал это в своих целях, добавив ядерную угрозу абсурдным аргументам для "признания ЛНР и ДНР" и начала войны против Украины, которую пропаганда РФ называет "спецоперацией".

По состоянию на 1991 год, Украина имела третий по размеру ядерный арсенал мира, однако наша страна потеряла ядерный статус 2 июня 1996 года.

Будапештский меморандум 1994 года давал Украине гарантии безопасности присоединения к Договору о нераспространении ядерного оружия. Его подписали Россия, Великобритания и США, однако РФ с 2014 года совершала агрессию против Украины, оккупировала ее территории, а 24 февраля 2022 начала полномасштабное вторжение.

24 февраля Россия начала полномасштабное военное наступление на Украину. Десятый день российские силы наносят удары по украинской гражданской и военной инфраструктуре.

Мероприятие осудило агрессивные действия РФ, введя ряд санкций в ряде сфер, в том числе против российских финансовых учреждений, политических и военно-промышленного сектора.

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