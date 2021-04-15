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четверг, 15 апреля 2021 08:40

ЦРУ не исключает военного вторжения России в Украину

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ЦРУ не исключает военного вторжения России в Украину
Наращивание достигло той точки, когда может стать основой для ограниченного вторжения. Фото: pixabay.com

Россия может прибегнуть к "ограниченному военному вторжению в Украину".

Руководство Соединенных Штатов понимает серьезность ситуации на украинской границе, заявил директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс, передает "Голос Америки". На заседании спецкомитета по разведке Сената США он отметил, что концентрация войск РФ вызывает беспокойство.

"Думаю, что это может быть методом, чтобы запугать украинское руководство и дать сигнал США. Наращивание достигло той точки, когда может стать основой для ограниченного вторжения. К этому должны серьезно отнестись не только США, но и союзники. Мы делимся с ними информацией и разделяем беспокойство... Частично, это была цель звонка президента Байдена президенту РФ Путину: четко заявить о серьезности нашей обеспокоенности", - сказал глава ЦРУ.

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел совместный брифинг в штаб-квартире НАТО в Брюсселе с генсеком Альянса Йенсом Столтенбергом. Он также встретился с главой Госдепа США Энтони Блинкеном.

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