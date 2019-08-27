Чрезвычайная климатическая ситуация: генсек ООН сделал важное заявление

Июль 2019 стал самым жарким месяцем в истории. ФОТО: УНИАН

Уровень концентрации углекислого газа в атмосфере достиг самой высокой отметки за всю историю человечества.

"Согласно данным Всемирной метеорологической организации, уровень концентрации углекислого газа в атмосфере достиг самой высокой отметки за всю историю человечества: такой уровень концентрации CO2 существовал 3-5 миллионов лет назад, тогда и температура была значительно выше и уровень морей был от 10 до 20 метров выше ", - отметил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.

Июль 2019 стал самым жарким месяцем в истории. И 2015-2019 годы, скорее всего, станут самыми жаркими годами за всю историю метеонаблюдений.

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"Все, что происходит - это чрезвычайная климатическая ситуация. Сегодня она намного хуже, чем в Париже. И научные данные это подтверждают. Как отмечают эксперты Межправительственной группы по изменению климата, мы должны удержать повышение температуры в пределах 1,5 градусов по Цельсию до конца века, достичь нулевого уровня выбросов углекислого газа к 2050 году, на 45 процентов сократить выбросы парниковых газов до 2030 года ", - заявил Гутерреш.

Ученые выяснили, что 3-4 миллиарда лет назад климат на Марсе был другой. Шли дожди и текли реки. Со временем условия на его поверхности стали настолько холодными, что планета замерзла.