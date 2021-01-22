Covid-19. В аэропорту задержали туристов с поддельными результатами тестов

В Нидерландах, в аэропорту недалеко от Амстердама, туристы с фальшивыми тестами на Covid-19 пытались сесть в самолет.
"В аэропорту "Схипхол" были задержаны девять человек, которые имели фальшивый отрицательный результат теста на коронавирус. Двое мужчин и семь женщин хотели сесть в самолет, направлявшийся в Марокко", - сообщает NOS.
Задержанным от 30 до 75 лет. Следствие продолжается.
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В Нидерландах от 29 декабря отрицательный тест на коронавирус является обязательным для всех, кто прибывает в страну из-за рубежа.
Сделать его надо не позднее чем за 72 часа до прибытия в Нидерланды. Тест также является обязательным для нидерландцев, которые возвращаются домой.
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