Covid-19. Невакцинированных не будут впускать в развлекательные заведения

Вакцинация станет обязательной в Греции. Фото: Reuters

В Греции для представителей отдельных профессий прививки против Covid-19 станут обязательными.

"Страна не закроется снова (на локдаун - ред.) из-за отдельных людей", - заявил в этой связи премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, сообщает Cyprus Mail.

В ближайшее время пройти вакцинацию должен персонал домов престарелых, а для медицинских работников она станет обязательной с 1 сентября.

Невакцинированные не смогут посещать развлекательные заведения в Греции.

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В Киеве нет достаточного количества доз вакцин Pfizer, чтобы сделать прививки всем желающим в центрах массовой вакцинации, что анонсировали в Минздраве. Препаратом продолжат вакцинировать только приоритетные группы: пожилых людей и коллективы компаний. Будут вакцинировать педагогов, социальных и медицинских работников, сотрудников органов центральной власти и органов местного самоуправления, которых не прививали ранее.