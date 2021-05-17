Covid-19. Германия начинает вакцинацию всех желающих

С 7 июня в Германии начнут вакцинировать против Covid-19 всех желающих.
Любой человек в возрасте от 16 лет будет иметь право на вакцинацию? заявил министр здравоохранения Йенс Спан, пишет The Local.
"Мы договорились отменить систему приоритетов 7 июня", - сказал Спан после переговоров с региональными министрами здравоохранения.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Меркель сделали прививку вакциной AstraZeneca
На прошлой неделе Германия установила новый рекорд, когда за один день было вакцинировано более 1,35 миллиона человек.
37% взрослого населения Германии уже получили первый укол. Полностью вакцинированы более 11%.
×
Комментарии