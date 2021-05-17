Covid-19. Германия начинает вакцинацию всех желающих

Германия начнет всеобщую вакцинацию от Covid-19. Фото: АР

С 7 июня в Германии начнут вакцинировать против Covid-19 всех желающих.

Любой человек в возрасте от 16 лет будет иметь право на вакцинацию? заявил министр здравоохранения Йенс Спан, пишет The Local.

"Мы договорились отменить систему приоритетов 7 июня", - сказал Спан после переговоров с региональными министрами здравоохранения.

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На прошлой неделе Германия установила новый рекорд, когда за один день было вакцинировано более 1,35 миллиона человек. 37% взрослого населения Германии уже получили первый укол. Полностью вакцинированы более 11%.