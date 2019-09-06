Число жертв урагана "Дориан" увеличилось

На Багамах погибли по меньшей мере 30 человек. Фото: УНН

По меньшей мере 30 человек погибли из-за урагана "Дориан" на Багамских островах.

Об увеличении количества жертв сообщил премьер-министр островов Хьюберт Миннис, сообщает CNN.

Ранее поступали сообщения о 21 жертве.

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"Дориан" стал сильнейшим ураганом на Багамах. Скорость ветра достигает достигает почти 290 км/ч., идут проливные дожди.

Ураган разрушил или серьезно повредил десятки тысяч домов.

Ураган "Дориан", который в Атлантическом океане достиг самой высокой, пятой категории мощности, в понедельник обрушился на Багамские острова. После этого подошел к южной части США и направился вдоль побережья на север штатов.