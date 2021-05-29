Чиновникам приказали побрить головы

В Туркменистане приказали побрить головы после смерти отца президента. Фото: Pexels

Туркменских чиновников и руководителей частных компаний обязали побрить головы.

Это сделали после смерти отца президента Гурбангулы Бердымухамедова Мяликгулы, сообщает "Радио Азатлык".

Также они должны носить национальные тюбетейки - тахьи.

Мужчина скончался 18 мая в возрасте 88 лет. В течение 40 дней после его смерти в стране продлится траур.

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Распоряжение побриться появилось после того, как президент появился на публике в национальном головном уборе.

Власть в Туркменистане обязала ветеранов Второй мировой войны и тыла сдать деньги на подарки самим себе. Подарки будут вручать им от имени президента страны Гурбангулы Бердымухамедова.