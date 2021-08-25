Цифры впечатляют: сколько людей ждут эвакуации из Кабула

В любой момент в аэропорт может прибыть все больше людей. Фото: Reuters

В аэропорту Кабула, Афганистан, эвакуации ожидают тысячи людей.

С момента перехода власти к движению "Талибан" из страны эвакуировали более 82 тыс. человек, сообщает BBC.

Генерал-майор армии США Хэнк Тейлор говорит, что операция по эвакуации сосредоточена на том, чтобы "вывести как можно больше людей максимально эффективно и безопасно".

По его словам, 42 американские военные самолеты 24 августа вывезли из Афганистана 11 200 американских военнослужащих и 7800 человек из 48 из стран-партнеров и союзников.

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Тейлор отмечает, что самолеты вылетали из аэропорта каждые 39 минут.

Он добавил, что больше 10 тысяч человек все еще ожидают эвакуации, но в любой момент до аэропорта может прибыть все больше людей.

24 августа "Талибан" заявил, что хочет, чтобы иностранные эвакуации из страны завершили до 31 августа, и они не соглашаются на расширение эвакуации за пределы этой даты.