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воскресенье, 06 декабря 2020 19:35

Чехия отказывается от угольной энергетики

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Чехия отказывается от угольной энергетики
Одобрение такого плана позволит сократить выбросы CO2. Фото: Reuters

Чехия может полностью отказаться от использования угля с 2038.

Это позволит сократить выбросы CO2 на 138 млн тонн к 2050 году. Об этом сообщил министр промышленности и торговли Чехии Карел Гавличек.

"Угольная комиссия решила, что год, она будет рекомендовать правительству, - 2038-й. Это реалистичный срок для отказа от использования угля для выработки тепла и электроэнергии в Чешской Республике", - заявил он.

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В случае одобрения правительством такого плана, с 2038 в стране все угольные ТЭС будут остановлены.

Также к 2050 году Чехия планирует инвестировать в новые источники энергии около 16 млрд долларов.

Целью отказа от угля является как декарбонизация экономики, так и обеспечения энергетической безопасности страны.

Германия решила отказаться от атомной энергетики к 2020 году. Но для этого необходимо ускорить переход на экологически чистую электроэнергию.

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Дата
06
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