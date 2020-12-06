Чехия отказывается от угольной энергетики

Чехия может полностью отказаться от использования угля с 2038.
Это позволит сократить выбросы CO2 на 138 млн тонн к 2050 году. Об этом сообщил министр промышленности и торговли Чехии Карел Гавличек.
"Угольная комиссия решила, что год, она будет рекомендовать правительству, - 2038-й. Это реалистичный срок для отказа от использования угля для выработки тепла и электроэнергии в Чешской Республике", - заявил он.
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В случае одобрения правительством такого плана, с 2038 в стране все угольные ТЭС будут остановлены.
Также к 2050 году Чехия планирует инвестировать в новые источники энергии около 16 млрд долларов.
Целью отказа от угля является как декарбонизация экономики, так и обеспечения энергетической безопасности страны.
Германия решила отказаться от атомной энергетики к 2020 году. Но для этого необходимо ускорить переход на экологически чистую электроэнергию.
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