Будущий отец погиб на вечеринке по определению пола ребенка из-за мощного взрыва

В штате Нью-Йорк на вечеринке по определению пола ребенка погиб будущий отец 28-летний Кристофер Пекни из-за взрыва самодельного устройства.

Мужчина собирал это устройство самостоятельно, чтобы запустить его в небо, пишет The New York Times.

По словам правоохранителей, 27-летний брат погибшего Майкл Пекни попал в больницу с повреждениями.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На российском газопроводе произошел взрыв: прекратили транзит газа

Полиция не сообщила, что это за устройство из-за которого произошел взрыв. Подразделение полиции по обезвреживанию бомб расследует инцидент. Его считают "несчастным случаем без вредоносных намерений".

"Это самый странный случай, который я мог только представить. Я не понимаю, что могло повлечь взрыв", - прокомментировал брат погибшего.

Christopher Pekny Wiki – Christopher Pekny Biography

Christopher Pekny was a future father who was killed before his baby was born when he was making gender reveal a device that exploded, killing him and injuring his brother. #ChristopherPeknyhttps://t.co/c7Dor7XxrV pic.twitter.com/r2ffKMe9Wm