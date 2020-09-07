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Бронетехника на улицах, слезоточивый газ и десятки задержанных: как прошел 29-й день протестов в Беларуси
Бронетехника на улицах, слезоточивый газ и десятки задержанных: как прошел 29-й день протестов в Беларуси
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понедельник, 07 сентября 2020 08:18

Бронетехника на улицах, слезоточивый газ и десятки задержанных: как прошел 29-й день протестов в Беларуси
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29 дней в Беларуси продолжаются протесты против действующей власти с Александром Лукашенко во главе. Среди основных причин недовольства митингующих - результаты прошедших 9 августа выборов, на которых Лукашенко получил более 80% поддержки избирателей. Это, по мнению общества, является фальсификацией
Фото: TUT.by
29 дней в Беларуси продолжаются протесты против действующей власти с Александром Лукашенко во главе. Среди основных причин недовольства митингующих - результаты прошедших 9 августа выборов, на которых Лукашенко получил более 80% поддержки избирателей. Это, по мнению общества, является фальсификацией
29 дней в Беларуси продолжаются протесты против действующей власти с Александром Лукашенко во главе. Среди основных причин недовольства митингующих - результаты прошедших 9 августа выборов, на которых Лукашенко получил более 80% поддержки избирателей. Это, по мнению общества, является фальсификацией
29 дней в Беларуси продолжаются протесты против действующей власти с Александром Лукашенко во главе. Среди основных причин недовольства митингующих - результаты прошедших 9 августа выборов, на которых Лукашенко получил более 80% поддержки избирателей. Это, по мнению общества, является фальсификацией
29 дней в Беларуси продолжаются протесты против действующей власти с Александром Лукашенко во главе. Среди основных причин недовольства митингующих - результаты прошедших 9 августа выборов, на которых Лукашенко получил более 80% поддержки избирателей. Это, по мнению общества, является фальсификацией

В воскресенье, 6 сентября, протестующие в Минске и других городах Беларуси вышли на демонстрации уже 29-й день подряд. В столицу стянули усиленные наряды силовиков, БТР, водометы, а подземные переходы перекрывали.

Площадь Независимости в Минске была окружена со всех сторон, по данным издания TUT.by.

Во время протестов был задержан член Координационного совета белорусской оппозиции Андрей Егоров. Информация о его местонахождении до сих пор не известна. Министерство внутренних дел Беларуси заявило, что во время массовых акций протеста в городах страны силовики задержали сотни митингующих. В то же время правозащитный центр "Весна" пишет о задержании 167 человек только во время акций протеста в Минске. Среди задержанных оппозиционерка Ольга Павлова, журналист белорусского "Радио Рация" Артем Сизинцева, а также руководитель "Экодома" Ирина Сухий.

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Многотысячная колонна митингующих подошла вплотную к заграждению силовиков возле Дворца Независимости в Минске. Дорога к резиденции исполняющего обязанности президента Александра Лукашенко была перегорожена колючей проволокой и бронетехникой. На проспекте Победителей возле резиденции один из протестующих сделал надпись на щитах силовиков, в ответ на это ОМОН применил слезоточивый против демонстрантов.

В Гродно силовики начали разгонять акцию протеста на проспекте Янки Купалы. Силовики применяли слезоточивый газ и резиновые дубинки. Разгон сопровождался задержанием протестующих. Пока неизвестно, сколько участников акции удалось задержать. Также неизвестно, есть ли пострадавшие среди протестующих.

В Минске задержали 6 спасателей за то, что они вытаскивали из реки протестующих. После того как вечером участники Марша единства практически разошлись, силовики устроили рейд в Парке Победы. Чтобы избежать задержаний, митингующие прыгнули с набережной в реку Свислочь. Там их подобрали спасатели - и перевезли на другой берег озера, где находится их станция.

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