Британский министр обороны приехал в Киев на фоне стягивания Россией войск к украинским границам

Фото: Минобороны Украины

В Украину с рабочим визитом 16 ноября прибыла делегация министерства обороны Великобритании во главе с министром Беном Уоллесом.

Об этом сообщило украинское министерство обороны.

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"Иностранная делегация и представители украинского оборонного ведомства почтили память украинских воинов, отдавших жизнь за свободу и независимость нашего государства, защищая Украину от российских оккупантов", – говорится в сообщении.

Бен Уоллес и министр обороны Украины Алексей Резников возложили цветы к стеле с Колоколом Памяти.

Ранее 13 ноября британское издание The Mirror со ссылкой на анонимные источники сообщило, что Великобритания готова оперативно направить 600 своих военных в Украину из-за опасений планов агрессии России. В британском минобороны это не подтвердили.

В конце прошлой недели начальник британского генштаба генерал Ник Картер отметил изменение "характера войны" и предупредил, что существует самый больший за десятилетие риск "просчета", который может привести к войне между Россией и Западом. Генерал сослался на готовность авторитарных лидеров, Путина и Лукашенко, использовать любые средства, включая мигрантов, цены на газ, кибератаки для достижения своих целей на международной арене.

Картер сказал Times Radio, что "традиционные дипломатические инструменты и механизмы", доступные во время холодной войны и эпохи однополярного доминирования США, исчезли, и "есть больший риск, что эти эскалации могут привести к просчетам и конфликту".

Британский премьер Борис Джонсон 15 ноября заявил, что вскоре появится выбор между увеличением потребления Евросоюзом российского газа и поддержкой Украины, а также мира и стабильности в Европе.