Brand Finance назвали самые дорогие бренды в мире

Назвали самые дорогие бренды в мире. Фото: liga.net

Эксперты Brand Finance Global 500 обнародовали рейтинг самых дорогих брендов в мире.

Результаты опубликовали на официальном сайте.

За год стоимость бренда Apple выросла на 87% и составляет $ 263,6 млрд. Именно поэтому компания заняла 1-е место в рейтинге.

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"Только за 1-й день нового года клиенты магазина приложений App Store потратили 540 млн долларов на покупку цифровых услуг", - отметили в Brand Finance.

2-е место заняла компания Amazon с прибылью в размере $ 254,2 млрд. За год стоимость бренда выросла на 15%. 3-е место отдали Google, стоимость которого выросла всего на 1% и составляет $ 191,2 млрд.

В десятку самых дорогих брендов также вошли:

Microsoft - $140,4 млрд;

Samsung - $102,6 млрд;

Walmart - $93,19 млрд;

Facebook - $81,48 млрд;

ICBC - $72,8 млрд;

Verizon - $68,9 млрд;

WeChat - $67,9 млрд.

В рейтинг 100 самых дорогих брендов в мире вошли 15 автомобильных компаний.