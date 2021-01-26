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вторник, 26 января 2021 16:40

Brand Finance назвали самые дорогие бренды в мире

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Brand Finance назвали самые дорогие бренды в мире
Назвали самые дорогие бренды в мире. Фото: liga.net

Эксперты Brand Finance Global 500 обнародовали рейтинг самых дорогих брендов в мире.

Результаты опубликовали на официальном сайте.

За год стоимость бренда Apple выросла на 87% и составляет $ 263,6 млрд. Именно поэтому компания заняла 1-е место в рейтинге.

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"Только за 1-й день нового года клиенты магазина приложений App Store потратили 540 млн долларов на покупку цифровых услуг", - отметили в Brand Finance.

2-е место заняла компания Amazon с прибылью в размере $ 254,2 млрд. За год стоимость бренда выросла на 15%. 3-е место отдали Google, стоимость которого выросла всего на 1% и составляет $ 191,2 млрд.

В десятку самых дорогих брендов также вошли:

Microsoft - $140,4 млрд;
Samsung - $102,6 млрд;
Walmart - $93,19 млрд;
Facebook - $81,48 млрд;
ICBC - $72,8 млрд;
Verizon - $68,9 млрд;
WeChat - $67,9 млрд.

В рейтинг 100 самых дорогих брендов в мире вошли 15 автомобильных компаний.

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