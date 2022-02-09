Боррель не верит в гитлеровский сценарий Путина

Боррель не верит в полномасштабное нападение России. Фото: ЕРА

Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель не верит в полномасштабное вторжение России в Украину.

Об этом Боррель заявил во время выступления в Вашингтоне.

"Я бы не говорил, что мы находимся перед началом полномасштабной войны, подобно Второй мировой войне. Я не думаю, что Россия намерена вторгнуться в Украину, как Гитлер напал на Советский Союз в 41-м.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: НАТО усилит присутствие в Европе, если РФ оставит войска в Беларуси

Мы, безусловно, находимся в наиболее критическом моменте со времен завершения Холодной войны, но я не думаю, что мы столкнемся с незамедлительными и "классическими" боевыми действиями с использованием пехоты, оккупации городов и захвата территорий. Это не значит, что Россия не способна нанести Украине огромный ущерб, ставя свой сапог на ее землю. Но, кроме этого, есть кибернетическая война, есть политическая дестабилизация, захвачены территории Донбасса", объяснил свое мнение представитель ЕС.

Он считает, что Россия своей концентрацией войск на границе с Украиной попыталась проверить на прочность и слаженность НАТО и его готовность к жесткому ответу.

Все страны-союзники НАТО и партнеры солидарны в оказании решительной и жесткой реакции на возможную российскую агрессию. Поэтому, по его словам, отчасти это обуславливает маловероятность полномасштабного вторжения России в Украину.

По оценкам американских источников, Россия сосредоточила 70% ресурсов, необходимых для полномасштабного вторжения. В Украине считают, что базовым сценарием России является дестабилизация внутренней ситуации в Украине, которую Кремль пытается добиться разными методами. В частности, путем "вбивания клина" между нашей страной и международными партнерами.