Более 500 человек пропали без вести после акций протеста против правительства

На Кубе задержали более 5 тыс. протестующих. Фото: Reuters

На Кубе проходят массовые протесты против правительства. Более 500 человек, вышедших на демонстрации, считаются пропавшими без вести.

Об этом сообщило издание Sky News.

Многих из протестующих осудили в коротких судебных процессах без присутствия защиты, сообщила пресс-секретарь центра за свободную Кубу Джаннисет Риверо.

"Режим боится людей, потому что они вышли на улицы, чтобы взывать о свободе. Поэтому сейчас власти пытаются установить контроль над населением", - заявила Риверо.

Людей арестовывали силовики в штатском, отметили активисты. Множество семей не получали сообщение о местонахождении их задержанных родственников.

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По информации группы адвокатов Cubalex, сотни людей, среди которых много подростков, были задержаны.

Однако правительство Кубы настаивает, что демонстранты распространяют дезинформацию и никого не задерживали.

11 июля тысячи людей вышли на протесты на Кубе. Они протестовали против действий правительства во время пандемии коронавируса. Одной из причин стала нехватка лекарственных средств и продовольствия. Президент Кубы Мигель Диас-Канель назвал демонстрантов преступниками. Он призвал сторонников также выходить на улицы, чтобы поддержать его. Активисты подсчитали, что с 11 июля режим Кубы задержал более 5 тыс. человек.