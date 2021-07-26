Более 500 человек пропали без вести после акций протеста против правительства

На Кубе проходят массовые протесты против правительства. Более 500 человек, вышедших на демонстрации, считаются пропавшими без вести.
Об этом сообщило издание Sky News.
Многих из протестующих осудили в коротких судебных процессах без присутствия защиты, сообщила пресс-секретарь центра за свободную Кубу Джаннисет Риверо.
"Режим боится людей, потому что они вышли на улицы, чтобы взывать о свободе. Поэтому сейчас власти пытаются установить контроль над населением", - заявила Риверо.
Людей арестовывали силовики в штатском, отметили активисты. Множество семей не получали сообщение о местонахождении их задержанных родственников.
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По информации группы адвокатов Cubalex, сотни людей, среди которых много подростков, были задержаны.
Однако правительство Кубы настаивает, что демонстранты распространяют дезинформацию и никого не задерживали.
11 июля тысячи людей вышли на протесты на Кубе. Они протестовали против действий правительства во время пандемии коронавируса. Одной из причин стала нехватка лекарственных средств и продовольствия.
Президент Кубы Мигель Диас-Канель назвал демонстрантов преступниками. Он призвал сторонников также выходить на улицы, чтобы поддержать его.
Активисты подсчитали, что с 11 июля режим Кубы задержал более 5 тыс. человек.
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