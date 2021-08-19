Более 2 тыс. человек погибли от землетрясения на Гаити. Больницы переполнены

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В среду, 18 августа, на Гаити после землетрясения, магнитудой 7,2 балла, число жертв возросло до 2189 человек. Более 12,2 тыс. граждан пострадали от природного бедствия.

Об этом сообщил CNN со ссылкой на управление гражданской защиты Гаити.

17 и 18 августа из-под завалов спасли 34 человека. Сейчас больницы переполнены.

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Землетрясение разрушило и повредило более 75 тыс. зданий. Пострадали более 135 тыс. семей.

В коммуне Пестель 600 тыс. человек нуждаются в помощи из-за нехватки питьевой воды. Землетрясение разрушило резервуары с пресной водой.

Поисково-спасательным работам мешают проливные дожди, которые размыли дороги, и нехватка ресурсов.

Премьер-министр Ариэль Генри призвал страну "объединиться для восстановления Гаити".

"Мы потеряли много людей из-за этого бедствия. Давайте не будем терять еще больше из-за пандемии коронавируса", - добавил он, напомнив о коронавирусных ограничениях во время спасательных работ.

14 августа в Гаити произошло землетрясение магнитудой 7,2 балла. Эпицентр толчков располагался на глубине 10 км в 40 км от коммуны Ле-Ке. Толчки ощущались в столице Гаити Порт-о-Пренсе. В Гаити объявили угрозу цунами. Тропический шторм "Грейс" может повлиять на этот район.