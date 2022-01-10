Более 100 тыс. человек протестовали против паспортов вакцинации

Во Франции протестовали против паспортов вакцинации. Фото: Reuters

Во Франции прошли массовые акции против паспортов вакцинации.

В общей сложности полиция страны зафиксировала более 105 тысяч митингующих, сообщила France bleu.

Протесты прошли в Париже, Марселе, Ницце, Монпелье, Кане и десятке других городов. Участники акций выступили и против прививки.

В Париже и Монпелье полицейские использовали слезоточивый газ для разгона части протестующих.

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Сертификаты вакцинации, без которых граждане Франции не могут посещать большую часть общественных мест, депутаты приняли 6 января после трех дней споров. Новые правила должны вступить в силу уже 15 января.