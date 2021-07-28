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среда, 28 июля 2021 05:55

Более 10 тысяч украинцев не смогли попасть в Польшу

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Более 10 тысяч украинцев не смогли попасть в Польшу
Польша не хочет пускать украинцев. Фото: Укринформ

Польские пограничники в первом полугодии этого года отказали во въезде в страну 10 тыс. 368 гражданам Украины.

Это почти на 40% меньше, чем в аналогичный период прошлого года (17 тыс. 109 человек), сообщили в Пограничной службе Польши в ответ на информационный запрос корреспондента Укринформа.

На польско-украинской отрезке общей границе польские пограничники отказали во въезде 11 тыс. 704 иностранцам, что на 33% меньше, чем в первом полугодии 2020 года.

За нелегальное пересечение границы или попытку нелегального пересечения польской границы в первом полугодии года польские пограничники задержали 2466 граждан Украины, в три раза больше первого полугодия прошлого года (813 человек).

За первые шесть месяцев года польские пограничники обнаружили 1968 граждан Украины, которые пытались пересечь границу с Польшей с поддельными документами. Это почти в восемь раз больше, чем в 2020 году (266 случаев).

В течение первого полугодия за нелегальное пребывание в Польше задержали 983 украинцев, что более чем в три раза меньше аналогичного периода прошлого года (3133 человек).

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Сейчас в Польше могут находиться около 1,5 млн граждан Украины.

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