Bloomberg составил рейтинг стран, которые лучше всех справляются с коронавирусом

Фото: bloomberg

Сингапур возглавил рейтинг стран, которые лучше всех справляются с пандемией коронавируса. Это произошло благодаря быстрым темпам вакцинации населения.

Об этом свидетельствуют данные рейтинга, который составило агентство Bloomberg.

В список входят 53 страны, крупнейшие в мире по развитию экономики. Агентство анализирует их ситуацию с коронавирусом по 10 параметрам, включая уровень заболеваемости и смертности, темпы тестирования и вакцинации, а также свободу передвижения. Украины в рейтинге нет.

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Новая Зеландия с первого места оказалась на втором. Австралия занимает третье место, Израиль – четвертое, Тайвань – пятое место. Все эти страны способны обеспечить уровень жизни населению, как и до пандемии, кроме международных поездок.

Количество случаев передачи вируса внутри Сингапура почти равно нулю. Этого достигли благодаря пограничным ограничениям и строгой программе карантина, что позволяет гражданам в значительной степени жить своей повседневной жизнью, даже посещать концерты и отправляться в круизы. В то же время Сингапур уже вакцинировал пятую часть своего населения.

За прошедшие сутки в мире диагностировали более 727 тыс. новых заражений на Covid-19. Больше всего больных зафиксировали в Индии, Турции и США.