Блогер похоронил себя заживо ради подписчиков на YouTube

Американский блогер Джимми Дональдсон, MrBeast, похоронил себя заживо и провел в гробу более 2 суток ради подписчиков на YouTube.
Соответствующее видео появилось на его канале, пишет NDTV.
Для эксперимента мужчина сконструировал стеклянный гроб с вентиляцией, взял с собой воду, еду и несколько пустых бутылок, чтобы было куда сходить в туалет.
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За Дональдсоном дистанционно наблюдали профессиональные медики. Мужчина регулярно общался с друзьями по рации.
Через 30 ч. под землей Дональдсон начал жаловаться на боль в спине, клаустрофобию, свой дурной запах и то, что ему скучно.
Однако он не мог вылезти из-под земли, ведь его друзья били бы его электрошокерами в виде наказания.
Блогер провел в гробу 50 ч., после чего его выкопали. Он не смог удержать слез и заплакал на камеру.
В Замбии народный целитель и член местной сионской церкви 22-летний Джеймс Сакалу похоронил себя заживо с целью воскреснуть.
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