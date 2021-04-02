Блогер похоронил себя заживо ради подписчиков на YouTube

Блогер "похоронил себя заживо". Фото: скриншот с видео

Американский блогер Джимми Дональдсон, MrBeast, похоронил себя заживо и провел в гробу более 2 суток ради подписчиков на YouTube.

Соответствующее видео появилось на его канале, пишет NDTV.

Для эксперимента мужчина сконструировал стеклянный гроб с вентиляцией, взял с собой воду, еду и несколько пустых бутылок, чтобы было куда сходить в туалет.

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За Дональдсоном дистанционно наблюдали профессиональные медики. Мужчина регулярно общался с друзьями по рации.

Через 30 ч. под землей Дональдсон начал жаловаться на боль в спине, клаустрофобию, свой дурной запах и то, что ему скучно.

Однако он не мог вылезти из-под земли, ведь его друзья били бы его электрошокерами в виде наказания.

Блогер провел в гробу 50 ч., после чего его выкопали. Он не смог удержать слез и заплакал на камеру.

В Замбии народный целитель и член местной сионской церкви 22-летний Джеймс Сакалу похоронил себя заживо с целью воскреснуть.