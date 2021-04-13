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вторник, 13 апреля 2021 09:36

Блогер научил робопса от Boston Dynamics мочиться пивом в стакан

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Блогер научил робопса от Boston Dynamics мочиться пивом в стакан
Блогер заставил робопса помочиться пивом на главный офис компании, где его создали. Фото: скриншот с видео

YouTube-блогер из Лос-Анджелеса Майкл Ривз научил робопса Спота от компании Boston Dynamics мочиться пивом в стакан по команде.

Несколько лет назад мужчина научил робота-пылесоса ругаться и жаловаться на жизнь, пишет Meduza.

Ривз создал модификации для робота-собаки. Благодаря им Спот может анализировать окружение, определить местоположение стакана, встать ровно под ним и подать струю пива, чтобы его наполнить.

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Алкоголь выходит из закрепленного на спине пивного кега. Однако робот идеально выполняет задачу лишь в 35% случаев.

Пораженный своими успехами, блогер решил связаться с Boston Dynamics и показать им, на что теперь способен робот. Компания начала игнорировать его сообщения.

Тогда Ривз обиделся на компанию и отправился в их главный офис, к которому ехал 44 ч. Он заставил робопса помочиться пивом у входа в компанию.

Японская YouTube-блогерка с ником Chiharu, на которую подписано почти 20 тыс. пользователей, оказалась 37-летним мужчиной.

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