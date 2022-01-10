Блинкен просит объяснений, почему Токаев обратился в ОДКБ

Блинкен считает, что власти Казахстана должны сами заниматься протестами. Фото: Reuters

Вашингтон просит у Казахстана разъяснений по поводу обращения в ОДКБ за помощью в связи с протестами.

Об этом сказал госсекретарь Энтони Блинкен в интервью CNN.

"У нас есть вопрос, почему они обратились в эту организацию, где доминирует Россия", - сказал госсекретарь.

Он считает, что Казахстан должен сам мирно разрешить ситуацию.

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"Мы потребовали разъяснения на этот счет", - добавил Блинкен.

2 января в Казахстане вспыхнули массовые протесты из-за цены на сжиженный газ, который с начала года подорожал вдвое. 4 января казахские силовики начали применять против протестующих слезоточивый газ и шумовые гранаты. В результате ночных беспорядков в Казахстане пострадали около сотни сотрудников органов внутренних дел, задержали более 200 человек. На фоне протестов правительство Казахстана ушло в отставку. В столице Казахстана Нур-Султани ввели чрезвычайное положение. Крупнейший интернет-провайдер страны Казахтелеком отключил интернет по всей стране. Также в Алматы не работала мобильная связь. Президент Касим-Жомарт Токаев возглавил Совет Безопасности и заявил, что намерен жестко реагировать на протесты в стране. 5 января по всей территории Казахстана ввели режим чрезвычайного положения. Президент Казахстана Токаев обратился к главам государств ОДКБ за помощью. Совет ОДКБ принял решение отправить миротворцев в Казахстан. Участие в миссии ОДКБ подтвердили Армения, Беларусь, Кыргызстан и Таджикистан. В четверг, 6 января все финучреждения Казахстана временно прекратили деятельность на фоне массовых протестов. По данным полиции, утром митингующие пытались штурмовать здание ведомства. В Казахстане ввели "критически красный" уровень террористической опасности.