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среда, 20 января 2021 13:37

Благодаря коронавирусу Netflix больше не будет занимать денег

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Благодаря коронавирусу Netflix больше не будет занимать денег
Netflix может больше не занимать деньги, чтобы продолжать реализовывать свою стратегию роста. Фото: pixabay

В конце 2020-го число подписчиков Netflix было больше 200 млн.

В компании говорят, что это позволит им "генерировать больше денег, чем необходимо", пишет The Wall Street Journal.

Таким образом Netflix может больше не занимать деньги, чтобы продолжать реализовывать стратегию развития.

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Акции компании на 12% выросли в цене после завершения торгов на бирже. Постоянный рост подписчиков Netflix происходит из-за усиления конкуренции со стороны других потоковых сервисов, таких как Disney +, Apple TV +, HBO Max и Peacock.

Спрос на стриминг-сервисы резко вырос из-за пандемии коронавируса, которая заставила потребителей больше времени проводить дома.

Сервис компании Zoom во время пандемии стал очень популярным и его доходы значительно выросли. Совокупный доход компании за 3-й квартал составил $777,2 млн, что более чем в 4 раза превышает выручку за тот же квартал прошлого года.

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