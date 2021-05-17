Билл Гейтс ушел из совета директоров Microsoft из-за сексуального скандала - WSJ

Билл Гейтс с женой Мелиндой Гейтс. Фото: Reuters

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс в марте 2020 года покинул совет директоров IT-гиганта из-за расследования его сексуальных отношений с подчиненной.

Об этом сообщил The Wall Street Journal со ссылкой на источники Microsoft.

Совет директоров узнал о сексуальных отношениях из письма женщинины-инженера Microsoft. В нем она указала, что имела интим с Гейтсом в течение многих лет.

После этого, в конце 2019 года совет нанял юридическую фирму для расследования, а некоторые ее члены решили, что Гейтс навредил имиджу компании. В результате Гейтс ушел в отставку еще до завершения расследования.

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По словам пресс-секретаря Гейтса, роман "20-летней давности" действительно был. Интимные отношения якобы закончились "дружески". Однако она опровергла информацию о причинах ухода из совета директоров.

"Его решение о выходе никак не связано с этим вопросом", — прокомментировала она.

По ее словам, отставка Гейтса связана с его желанием сосредоточиться на благотворительности.

По информации издания The New York Times, у Гейтса была плохая репутация из-за его флирта с работницами компании Microsoft, несмотря на свой длительный брак.

Основатель компании Microsoft, филантроп и один из богатейших людей мира Билл Гейтс и его жена Мелинда Гейтс объявили о разводе.