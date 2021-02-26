Безумный коммунист поджег Рейхстаг

Пожар в Рейхстаге / Wikipedia

27 февраля 1933-го в Берлине произошел поджог Рейхстага, который на следующий день дал основания президенту Паулю фон Гинденбургу подписать "Распоряжение о защите немецкого государства и народа". Этим указом отменили большинство прав граждан, а канцлер Адольфу= Гитлер получил дополнительные полномочия.

30 января 1933-го Гитлер был назначен председателем коалиционного правительства. Как новый канцлер он обратился с просьбой к президенту фон Гинденбурга распустить парламент и назначить новые выборы. Выборы были назначены на 5 марта 1933 года. Через них Гитлер намеревался получить большинство в Рейхстаге, усилить позиции, и консолидировать власть вплоть до полного уничтожения демократических основ республики.

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Во время избирательной кампании в стране нацисты утверждали, что Германия на грани коммунистической революции, и единственный способ остановить коммунистов - принять "Закон о дополнительных полномочиях". Тот бы предоставил канцлеру возможность принимать законы декретами без участия парламента.

В 21:27 27 февраля 1933-го в доме Рейхстага в Берлине вспыхнул пожар. В 23:30 пожарным удалось погасить пламя, но здание подверглось значительным разрушениям. Полиция осмотрела руины и пришла к выводу о поджоге. Во время пожара задержали растерянного полуголого 24-летнего голландского коммуниста Ван дер Люббе. Нацисты выдвинули подозрение в причастности коммунистов к поджогу. 28 февраля на просьбу Гитлера президент Гинденбург подписал "Распоряжение президента о защите немецкого государства и народа", которым для гарантий гражданской безопасности, отменили большинство гражданских прав. Эти изменения позволили нацистам начать репрессии против политических оппонентов. В тот же день начались массовые аресты. По подозрениям в подготовке путча задержали 4 тыс. человек.

В июле 1933 года предъявили обвинения Ван дер Люббе, Эрнсту Торглер, Георгия Димитрова, Благой Попову, Василию Танев. Люббе признал вину, но отметил, что действовал в одиночку. Он был признан виновным и приговорен к смертной казни. В 1934-м казнен.

Поджог произошел за 6 дней до выборов и позволил Гитлеру ускорить процесс запрета Компартии. Нацисты воспользовались страхами населения, поджог как бы должен был быть сигналом к ​​началу коммунистической революции. Они использовали это событие в предвыборной кампании. Поджог позволил закрыть коммунистические газеты, получить на выборах на 5 млн больше голосов, укрепить позиции нацистов и маргинализировать оппозицию в парламенте. Это, наконец, позволило принять "Закон о дополнительных полномочиях", который законодательно превратил Гитлера в диктатора, и завершил консолидацию власти в руках нацистов, окончательно уничтожив демократические принципы Веймарской республики.