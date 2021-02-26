Безумный коммунист поджег Рейхстаг

 
Ексклюзивы
1/5
Аваков – министр-рекордсмен: чем запомнился за 7 лет в должности
Аваков – министр-рекордсмен: чем запомнился за 7 лет в должности
Просмотров: 171
Следующим будет Дарт Вейдер - соцсети высмеяли новое решение РНБО
Следующим будет Дарт Вейдер - соцсети высмеяли новое решение РНБО
Просмотров: 1062
Воздушные шары, подземные города и пещерные отели - чем поражает Каппадокия
Воздушные шары, подземные города и пещерные отели - чем поражает Каппадокия
Просмотров: 576
Леся Украинка была одной из первых феминисток
Леся Украинка была одной из первых феминисток
Просмотров: 666
Девушки выходят без белья. Для академического театра это необычно - актер
Девушки выходят без белья. Для академического театра это необычно - актер
Просмотров: 1890
Эксперт рассказал, почему после повышения штрафов аварий не станет меньше
Эксперт рассказал, почему после повышения штрафов аварий не станет меньше
Просмотров: 477
Неизвестно людям и таким должно остаться - Леся Украинка скрывала личную жизнь
Неизвестно людям и таким должно остаться - Леся Украинка скрывала личную жизнь
Просмотров: 2250
Зеленский идет путем Порошенко. Потеряет пророссийский электорат - Портников
Зеленский идет путем Порошенко. Потеряет пророссийский электорат - Портников
Просмотров: 3105
Заключенный должен постоянно бояться – Станислав Асеев рассказал о 2,5 годах плена в "Изоляции"
Заключенный должен постоянно бояться – Станислав Асеев рассказал о 2,5 годах плена в "Изоляции"
Просмотров: 900
В больнице творятся ужасы. Показывал бы их тем, кто не хочет вакцинироватся - первый вакцинированый врач Украины
В больнице творятся ужасы. Показывал бы их тем, кто не хочет вакцинироватся - первый вакцинированый врач Украины
Просмотров: 3186
Фото
Все фото
6
8
3
4
11
Известный музыкант наступил на икону. Ему грозит 2 года тюрьмы
Известный музыкант наступил на икону. Ему грозит 2 года тюрьмы
Показали места, куда коронавирус не добрался
Показали места, куда коронавирус не добрался
Поезд &quot;Интерсити&quot; врезался в локомотив
Поезд "Интерсити" врезался в локомотив
Золотые монеты, цепочка и зубы - в сквере в центре города нашли клад
Золотые монеты, цепочка и зубы - в сквере в центре города нашли клад
Паре бездомных с шестью детьми благотворители устроили свадьбу и фотосессию
Паре бездомных с шестью детьми благотворители устроили свадьбу и фотосессию
Видео
Все видео
На концерт пропустили лишь Covid-вакцинированных
На концерт пропустили лишь Covid-вакцинированных
Создали самую точную карту Земли
Создали самую точную карту Земли
Меркель забыла одеть маску после речи о Covid-19
Меркель забыла одеть маску после речи о Covid-19
Сеть растрогала такса, которая выкармливает крошечного кабанчика
Сеть растрогала такса, которая выкармливает крошечного кабанчика
"Я что, еще жива?" - 14-летняя девушка упала с высотки на авто
"Я что, еще жива?" - 14-летняя девушка упала с высотки на авто
Интервью
1/5
Мешает равнодушие: как работает организация по поиску людей
Мешает равнодушие: как работает организация по поиску людей
Просмотров: 81
Подростки из Крыма не поддерживали российскую агрессию - Наталья Лютикова
Подростки из Крыма не поддерживали российскую агрессию - Наталья Лютикова
Просмотров: 342
За какие нарушения полицейские будут требовать взятку - эксперт
За какие нарушения полицейские будут требовать взятку - эксперт
Просмотров: 360
Украинцы в Крыму саботируют российские решение
Украинцы в Крыму саботируют российские решение
Просмотров: 882
Леся Украинка была одной из первых феминисток
Леся Украинка была одной из первых феминисток
Просмотров: 666
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
26 февраля 2021
Просмотров: 126
Леся
150 років від дня народження Лесі Українки спонукають нас не тільки думати про неї та разом із нею зараз, а й мати звичку робити це регулярно. Бо ...
суббота, 27 февраля 2021 08:30

Безумный коммунист поджег Рейхстаг

  Комментировать
Безумный коммунист поджег Рейхстаг
Пожар в Рейхстаге / Wikipedia

27 февраля 1933-го в Берлине произошел поджог Рейхстага, который на следующий день дал основания президенту Паулю фон Гинденбургу подписать "Распоряжение о защите немецкого государства и народа". Этим указом отменили большинство прав граждан, а канцлер Адольфу= Гитлер получил дополнительные полномочия.

30 января 1933-го Гитлер был назначен председателем коалиционного правительства. Как новый канцлер он обратился с просьбой к президенту фон Гинденбурга распустить парламент и назначить новые выборы. Выборы были назначены на 5 марта 1933 года. Через них Гитлер намеревался получить большинство в Рейхстаге, усилить позиции, и консолидировать власть вплоть до полного уничтожения демократических основ республики.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Охранника концлагеря в 100 лет судят за участие в Холокосте

Во время избирательной кампании в стране нацисты утверждали, что Германия на грани коммунистической революции, и единственный способ остановить коммунистов - принять "Закон о дополнительных полномочиях". Тот бы предоставил канцлеру возможность принимать законы декретами без участия парламента.

В 21:27 27 февраля 1933-го в доме Рейхстага в Берлине вспыхнул пожар. В 23:30 пожарным удалось погасить пламя, но здание подверглось значительным разрушениям. Полиция осмотрела руины и пришла к выводу о поджоге. Во время пожара задержали растерянного полуголого 24-летнего голландского коммуниста Ван дер Люббе. Нацисты выдвинули подозрение в причастности коммунистов к поджогу. 28 февраля на просьбу Гитлера президент Гинденбург подписал "Распоряжение президента о защите немецкого государства и народа", которым для гарантий гражданской безопасности, отменили большинство гражданских прав. Эти изменения позволили нацистам начать репрессии против политических оппонентов. В тот же день начались массовые аресты. По подозрениям в подготовке путча задержали 4 тыс. человек.

В июле 1933 года предъявили обвинения Ван дер Люббе, Эрнсту Торглер, Георгия Димитрова, Благой Попову, Василию Танев. Люббе признал вину, но отметил, что действовал в одиночку. Он был признан виновным и приговорен к смертной казни. В 1934-м казнен.

Поджог произошел за 6 дней до выборов и позволил Гитлеру ускорить процесс запрета Компартии. Нацисты воспользовались страхами населения, поджог как бы должен был быть сигналом к ​​началу коммунистической революции. Они использовали это событие в предвыборной кампании. Поджог позволил закрыть коммунистические газеты, получить на выборах на 5 млн больше голосов, укрепить позиции нацистов и маргинализировать оппозицию в парламенте. Это, наконец, позволило принять "Закон о дополнительных полномочиях", который законодательно превратил Гитлера в диктатора, и завершил консолидацию власти в руках нацистов, окончательно уничтожив демократические принципы Веймарской республики.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Безумный коммунист поджег Рейхстаг». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
27
февраля

Безумный коммунист поджег Рейхстаг

В центре Москвы застрелили Бориса Немцова

Самое читаемое
Сколько стоят продукты в Польше - фото с ценами в супермаркетах
Сколько стоят продукты в Польше - фото с ценами в супермаркетах
26
 Просмотров: 36180
Марсоход Perseverance случайно снял смерть своего &quot;друга&quot;
Марсоход Perseverance случайно снял смерть своего "друга"
5
 Просмотров: 15381
Убили беременную, чтобы вырезать из нее ребенка, ради денег
Убили беременную, чтобы вырезать из нее ребенка, ради денег Просмотров: 10503
Обнаженная серфингистка и сексуальная &quot;Чудо-женщина&quot;. Какие горячие кадры публикуют звезды
Обнаженная серфингистка и сексуальная "Чудо-женщина". Какие горячие кадры публикуют звезды
5
 Просмотров: 10314
&quot;Мудило, *бало завали&quot; - Береза ответил Добкину
"Мудило, *бало завали" - Береза ответил Добкину
 Просмотров: 5859
Мир
В центре Москвы застрелили Бориса Немцова
В центре Москвы застрелили Бориса Немцова
 Просмотров: 315
В Антарктиде откололся айсберг размером больше площади Киева
В Антарктиде откололся айсберг размером больше площади Киева Просмотров: 216
В больницы ЕС начали доставлять роботов-дезинфекторов
В больницы ЕС начали доставлять роботов-дезинфекторов Просмотров: 63
Более 300 учениц исчезли после нападения боевиков
Более 300 учениц исчезли после нападения боевиков Просмотров: 477
Убийство журналиста: США наложили санкции против Саудовской Аравии
Убийство журналиста: США наложили санкции против Саудовской Аравии Просмотров: 162
Больше всего комментируют
3
Зеленский: "Предлагай генерального прокурора. Сделаем это вместе"
3
Зеленский будет наказывать за невыполненные решения СНБО
2
Основатель "Буковеля" обскакивает "слугу" Вирастюка - опрос
2
С Россией договориться нельзя - Кравчук
2
Разумков прокомментировал судебный приговор в отношении Стерненко
Голосов: 598
Голосование Как оцениваете судебную систему после приговора Стерненко?
  • Судебной системы в Украине не существует. Есть телефонное право президента
  • Убийца и похититель людей Степаненко получил то, что заслужил
  • Украинская судебная система - это Портнов
  • Кто такой Стерненко?
  • Мне все равно. Я уехал из страны, или планирую это сделать
Просмотреть