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воскресенье, 09 мая 2021 09:28

Без опознавательных знаков: американцы задержали судно с кучей российского оружия

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Крейсер USS Monterey ВМС США задержал на севере Аравийского моря судно без опознавательных знаков. На борту обнаружили крупную партию оружия.

Среди изъятого - десятки российских противотанковых управляемых ракет, тысячи китайских штурмовых винтовок, сотни пулеметов, снайперских винтовок и гранатометов, а также оптические прицелы, сообщает пятый флот ВМС США в Twitter.

Автор: ВМС США
  На судне без опознавательных знаков были десятки российских противотанковых управляемых ракет
На судне без опознавательных знаков были десятки российских противотанковых управляемых ракет

Экипаж судна отпустили после допроса.

Выясняют место отправления партии оружия и лиц, которым она предназначалась.

В Украине готовятся к военным учениям "Си Бриз - 2021" в Черном море. В них примут участие 29 стран. Привлекут 30 кораблей, беспилотные авиакомплексы Bayraktar, бронированную технику и артиллерию.

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