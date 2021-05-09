Без опознавательных знаков: американцы задержали судно с кучей российского оружия

Крейсер USS Monterey ВМС США задержал на севере Аравийского моря судно без опознавательных знаков. На борту обнаружили крупную партию оружия.

Среди изъятого - десятки российских противотанковых управляемых ракет, тысячи китайских штурмовых винтовок, сотни пулеметов, снайперских винтовок и гранатометов, а также оптические прицелы, сообщает пятый флот ВМС США в Twitter.

Автор: ВМС США На судне без опознавательных знаков были десятки российских противотанковых управляемых ракет

Экипаж судна отпустили после допроса.

Выясняют место отправления партии оружия и лиц, которым она предназначалась.

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