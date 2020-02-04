Без колеса и с поломанным двигателем: пассажирский лайнер вернулся в аэропорт

В аэропорту столицы Испании успешно приземлился Boeing 767, у которого при взлете часть шасси попала в двигатель. Фото - twitter.com/thelastfedor

В аэропорту столицы Испании Мадриде совершил экстренную посадку самолет Boeing 767 компании Air Canada, у которого при взлете часть шасси попала в двигатель. Никто из 128 пассажиров не пострадал.

Лайнер направлялся в Торонто. И был вынужден в течение примерно 4 часов кружить над Испанией, чтобы сжечь топливо перед посадкой, сообщает Reuters.

"Самолет приземлился без происшествий", - сказал оператор аэропорта.

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"Достаточно страшная жесткая посадка, но мы сделали это. Спасибо за все сообщения и пожелания", - написал в Twitter пассажир рейса Аарон С.

В авиакомпании отметили, что воздушное судно могло совершать полет и с одним двигателем, а пилоты проходят обучение по реагированию на такие ситуации.

По данным Flightradar24, самолете Air Canada Boeing 767-300ER около 30 лет.

В США коммерческий самолет авиакомпании Delta во время аварийной ситуации сбросил реактивное топливо над школьными кварталами. Пострадали 60 человек, большинство из которых дети. Инцидент произошел в городке Кудахи, штат Калифорния. Самолет направлялся в Шанхай. После взлета из международного аэропорта Лос-Анджелеса возникла проблема с двигателем, которая требовала скорейшего возвращения в аэропорт вылета.