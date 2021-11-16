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вторник, 16 ноября 2021 07:01

Беседовали почти час: Меркель и Лукашенко обсудили ситуацию на границе

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Беседовали почти час: Меркель и Лукашенко обсудили ситуацию на границе
Кадр из лагеря беженцев между Польшей и Беларусью. Фото: belta.by

В понедельник, 15 ноября, канцлер Германии Ангела Меркель по телефону обсудила с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко ситуацию с мигрантами на границе Евросоюза и Беларуси.

Об этом сообщила пресс-служба немецкого канцлера.

Одной из главных тем разговора стало оказание гуманитарной помощи находящимся там беженцам и нелегалам.

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В свою очередь пресс-служба Лукашенко обнародовала сообщение о том, что его переговоры с Меркель длились 50 мин. Во время разговора они обсудили ряд проблем и, прежде всего, ситуацию с беженцами на границе Беларуси с Польшей, Литвой и Латвией.

Подробно в разговоре нарушили пути и перспективы разрешения миграционной проблемы с целью недопущения эскалации ситуации на границе.

Стороны договорились поддерживать дальнейшие контакты по этой ситуации.

15 ноября ситуация с мигрантами на белорусско-польской границе резко обострилась. Беженцы сломали часть забора на пункте пропуска "Брузги" и хотят попасть в Польшу. Говорят, что они сильно устали и замерзли. Поэтому если сейчас не удастся прорваться, то "здесь и умрут".

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