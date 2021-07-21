Беременным разрешили вакцинироваться от Covid-19: в каком триместре лучше

Беременным разрешили вакцинироваться. Фото: Reuters

В Дании правительство разрешило беременным женщинам вакцинироваться от коронавируса, чтобы снизить риски тяжелого течения болезни или преждевременных родов.

Об этом пишет издание Politiken.

У беременных выше риск тяжелого течения коронавируса. Инфицирование может повысить процент преждевременных родов, говорят врачи.

Женщинам в положении рекомендуют делать прививки во время второго и третьего триместров беременности. В первом триместре можно вакцинироваться только после консультации с врачом.

"Агентство здравоохранения Дании после изучения последних данных и опыта из других стран приняло решение рекомендовать вакцинацию беременным и кормящим матерям", - говорится в сообщении.

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Эффективность и безопасность вакцинации для женщины и плода подтвердила успешная иммунизация препаратами компаний Pfizer и Moderna в США и Канаде, сообщили врачи.

С 21 июля во Франции вступил в силу запрет посещения кинотеатров, музеев, театров, стадионов и других массовых мероприятий без Covid-сертификата о вакцинации - "паспорта здоровья".