Беременным разрешили вакцинироваться от Covid-19: в каком триместре лучше

В Дании правительство разрешило беременным женщинам вакцинироваться от коронавируса, чтобы снизить риски тяжелого течения болезни или преждевременных родов.
Об этом пишет издание Politiken.
У беременных выше риск тяжелого течения коронавируса. Инфицирование может повысить процент преждевременных родов, говорят врачи.
Женщинам в положении рекомендуют делать прививки во время второго и третьего триместров беременности. В первом триместре можно вакцинироваться только после консультации с врачом.
"Агентство здравоохранения Дании после изучения последних данных и опыта из других стран приняло решение рекомендовать вакцинацию беременным и кормящим матерям", - говорится в сообщении.
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Эффективность и безопасность вакцинации для женщины и плода подтвердила успешная иммунизация препаратами компаний Pfizer и Moderna в США и Канаде, сообщили врачи.
С 21 июля во Франции вступил в силу запрет посещения кинотеатров, музеев, театров, стадионов и других массовых мероприятий без Covid-сертификата о вакцинации - "паспорта здоровья".
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