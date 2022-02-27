Белорусы и россияне выходят на митинги против войны в Украине. Их массово задерживают

В Минске пикет против войны в Украине. ФОТО: скриншот

В Минске люди стали выходить на митинги против войны в Украине. Горожане собираются в разных частях белорусской столицы.

Участники пикета идут с украинскими флагами и скандируют: "Нет, войне!".

В то же время, на улицы начали выезжать наряды силовиков. Они задерживают митингующих и отбирают у них украинскую атрибутику.

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Многие белорусы собираются на митинги возле проезжих частей.

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На митинги против войны в Украине выходят и в российких городах. В частности в Москве и Санкт-Петербурге.

Владимир Зеленский поговорил с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко. Украинский президент предупредил его о больших потерях, которые понесет Беларусь, если начнет полноценную войну с Украиной.