Белорусские силовики самые гуманные в мире - глава МВД

Караев считает, что милицию пытаются "затролиты какими синяками". Фото: Tut.by

Министр внутренних дел Беларуси Юрий Караев выразил уверенность, что такой гуманной и хладнокровной милиции, как в Беларуси, больше нигде не найти.

"Говорят о жестокости белорусской милиции. А я хочу сказать так: такой гуманной, выдержанной и хладнокровной милиции нет нигде в мире, я в этом уверен", - цитирует чиновника Tut.by.

Он считает, что милицию пытаются "затроллить какими-то синяками". По его словам, "с девятого по десятое" было намеренно совершенно восемь наездов автомобилей на сотрудников милиции.

"У некоторых тройные переломы. Слава богу, что все живы. Это можно сравнить с синяками?" - подытожил министр.

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Также, Караев рассказал, что в Могилевской области, якобы, пьяные люди облили автомобиль ГАИ бензином из канистры.

"Милиционеры смогли выбить зажигалку из рук хулигана с помощью палки. Один из сотрудников применил табельное оружие, выстрелив восемь раз в воздух и три на поражение. А как бы поступила полиция Запада? Уже, наверное, от этих не осталось бы мокрого места", - подчеркнул глава МВД.

6 сентября власти стянули в Минск большое количество силовиков и спецтехники, площади в центре окружили и огородили колючей проволокой. В Гродно силовики пытались разогнать протестующих слезоточивым газом.