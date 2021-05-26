Белорусская оппозиция анонсировала новую активную фазу протеста

Тихановская заявила о новых волнах протестов. Фото: Reuters

Белорусская оппозиция готовится к новой активной фазе протестов.

Об этом сообщила лидер оппозиции Беларуси Светлана Тихановская в Telegram-канале.

Тихановская опубликовала совместное заявление с Координационным советом, Народным антикризисным управлением и штабом экс-кандидата в президенты Валерия Цепкало. В заявлении говорится, что режим белорусского диктатора Александра Лукашенко "на рубеже полной изоляции".

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"И мы сами, белорусы, должны сделать все возможное, чтобы освободить политических заключенных, прекратить насилие и провести честные выборы. Мы должны действовать, окно возможностей открыто. Ждать больше нечего - террор нужно остановить раз и навсегда. Мы начинаем готовиться к новой активной фазе протеста", - говорится в заявлении оппозиции.

На первом совместном совете представители оппозиции обсудили: усиление международного давления и конкретные меры в ответ на действия Лукашенко, контакт с чиновниками внутри Беларуси и его расширение, наращивание структуры партизанского движения внутри страны, проект с амнистии и реабилитации участников протестов.

Самопровозглашённый президент Беларуси Александр Лукашенко, который приказал похитить лайнер Ryanair и захватить оппозиционного журналиста Романа Протасевича, назвал его "террористом".